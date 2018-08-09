Промеса обозвали в соцсетях после матча «Спартак» — ПАОК

Москва, 9 августа 2018, 12:17 — REGNUM Выступающего за «Спартак» нидерландского футболиста Квинси Промеса обругали в соцсетях после игры с греческой командой ПАОК. Оскорбительные сообщения Промес опубликовал в своем Instagram.
«Ты — позор. Убирайся из «Спартака», — написал футболисту один из пользователей.
Другие критики выбрали еще более жёсткие выражения, включая нецензурную лексику. Так, они заявляли, что «устали смотреть» на игру Промеса.
«Спасибо всем настоящим фанатам за поддержку», — написал в комментариях сам футболист.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа «Спартак» проиграл греческому клубу ПАОК в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19. Счет составлял 2:3 в пользу ПАОК, и Промес, получивший возможность сравнять счет, не сумел реализовать пенальти на 71-й минуте встречи.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Промесу могли помешать фанаты ПАОКа. Перед исполнением пенальти они светили ему в глаза лазерной указкой.
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