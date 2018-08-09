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Промеса обозвали в соцсетях после матча «Спартак» — ПАОК

Спорт

Футболист поблагодарил «настоящих фанатов» за поддержку

Промеса обозвали в соцсетях после матча «Спартак» — ПАОК
Иллюстрация: Soccer.ru
Квинси Промес

Москва, 9 августа 2018, 12:17 — REGNUM  Выступающего за «Спартак» нидерландского футболиста Квинси Промеса обругали в соцсетях после игры с греческой командой ПАОК. Оскорбительные сообщения Промес опубликовал в своем Instagram.

«Ты — позор. Убирайся из «Спартака», — написал футболисту один из пользователей.

Другие критики выбрали еще более жёсткие выражения, включая нецензурную лексику. Так, они заявляли, что «устали смотреть» на игру Промеса.

«Спасибо всем настоящим фанатам за поддержку», — написал в комментариях сам футболист.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа «Спартак» проиграл греческому клубу ПАОК в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19. Счет составлял 2:3 в пользу ПАОК, и Промес, получивший возможность сравнять счет, не сумел реализовать пенальти на 71-й минуте встречи.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Промесу могли помешать фанаты ПАОКа. Перед исполнением пенальти они светили ему в глаза лазерной указкой.

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