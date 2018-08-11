Главные тренеры в истории советского и российского спорта

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 11 августа, в России отмечают День физкультурника. ИА REGNUM подготовило подборку знаменитых тренеров, без которых нельзя представить историю советского и российского спорта.

Константин Бесков

«Тренер с хореографическим даром» — так когда-то назвал Бескова спортивный журналист Лев Филатов. Выдающийся спортсмен, забивший 126 голов, и талантливый наставник привёл к победе не одну футбольную команду. В 1945 году он принимал участие в знаменитом турне московского «Динамо» по Англии, а в 1956 году начал тренерскую карьеру.

Наибольших успехов Бесков добился со «Спартаком», который возглавил в 1977 году. Он вернул команду в высшую лигу, а с 1979 по 1987 год неизменно приводил красно-белых к призовым местам в чемпионате. В 1994 году Бесков вернулся в родное «Динамо» и привёл команду ко второму месту в чемпионате России, а спустя ещё год помог клубу стать обладателем Кубка России.

Виктор Тихонов

Спортивная карьера Тихонова началась вовсе не с хоккея. Четыре года он профессионально занимался футболом, пока не попал в футбольно-хоккейную команду Военно-воздушных сил Московского военного округа. Вскоре он стал ассистентом тренера в московском «Динамо», а спустя несколько лет возглавил клуб бело-голубых в Риге. Тихонов привёл команду к четвертому месту на чемпионате СССР. Позже стал тренером ЦСКА. За полтора десятилетия клуб 14 раз становился чемпионом страны и обладателем Кубка европейских чемпионов.

В 1977 году Виктор Тихонов возглавил сборную СССР, которая стала регулярно выигрывать различный чемпионаты. В 1994 году сборная России под руководством Тихонова впервые в истории отечественного хоккея осталась без олимпийских наград, после чего он покинул пост главного тренера. Спустя 10 лет Тихонов вновь возглавил сборную, которую безуспешно пытались вывести из кризиса уже несколько тренеров. Однако чуда не произошло — команда вновь проиграла. Тогда Тихонов ушёл не только с поста тренера сборной, но и покинул ЦСКА.

Владимир Алекно

Начав карьеру в качестве игрока, Владимир Алекно неоднократно выигрывал почетные титулы и награды, среди которых звание чемпиона СССР, чемпиона Болгарии, обладателя Кубка Франции и другие. В 1999 году Алекно попробовал себя в качестве тренера во французском клубе «Туре». Спустя пять лет он вернулся в Россию и возглавил тренерский штаб московского «Динамо», который с 1953 года не занимал первые места на чемпионатах.

С приходом Алекно ситуация поменялась — «Динамо» получил заветный Кубок России. С 2007 года тренер возглавил еще и сборную России. Под его руководством российские волейболисты завоевали призовые места на Олимпийских играх в Лондоне и Пекине, чемпионате Европы и Кубке мира. Не менее яркие победы ожидали и «Зенит-Казань», который вскоре возглавил Алекно и до сих пор остаётся на посту главного тренера.

Во многих российских городах в День физкультурника проходят спортивные мероприятия и соревнования. В Москве праздник начнется торжественным парадом, приуроченным к 95-летию Москомспорта. После него в спорткомплексе «Лужники» все желающие смогут стать участниками различных развлекательных программ, мастер-классов и спортивных турниров.

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