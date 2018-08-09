Юношеская сборная России уступила Аргентине в финале международного турнира

Мадрид, , 10:33 — REGNUM Юношеская сборная России по футболу (до 20 лет) проиграла команде Аргентины в в финальном матче международного турнира COTIF-2018.

Матч продолжался два тайма по 40 минут. Основное время победителя не выявило и завершилось со счётом 1:1. В составе российской команды отличился Игорь Дивеев, у аргентинцев гол забил Факундо Колидио.

Победитель определился в дополнительное время, которое состояло из двух таймов по 10 минут. Решающий мяч у аргентинской команды забил Алан Маринелли.

При этом с 81-й минуты сборная России играла в меньшинстве, поскольку полузащитник Геннадий Киселёв получил красную карточку.

Отметим, что международноый турнира COTIF-2018 проходил с 28 июля по 8 августа в Испании.