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Юношеская сборная России уступила Аргентине в финале международного турнира

Спорт

Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 1:2

Мадрид, 9 августа 2018, 10:33 — REGNUM  Юношеская сборная России по футболу (до 20 лет) проиграла команде Аргентины в в финальном матче международного турнира COTIF-2018.

Матч продолжался два тайма по 40 минут. Основное время победителя не выявило и завершилось со счётом 1:1. В составе российской команды отличился Игорь Дивеев, у аргентинцев гол забил Факундо Колидио.

Победитель определился в дополнительное время, которое состояло из двух таймов по 10 минут. Решающий мяч у аргентинской команды забил Алан Маринелли.

При этом с 81-й минуты сборная России играла в меньшинстве, поскольку полузащитник Геннадий Киселёв получил красную карточку.

Отметим, что международноый турнира COTIF-2018 проходил с 28 июля по 8 августа в Испании.

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Футбол
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