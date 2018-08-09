Четверг, 9 Августа 2018 года
10:59:49 МСК

Главный тренер сборной Перу продолжит работу с командой

Спорт

Рикардо Гарека останется в сборной Перу

Лима, 9 августа 2018, 10:16 — REGNUM  Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека продолжит тренировать команду. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Перу.

«Федерация футбола Перу признательна профессору Рикардо Гареке и его команде за их преданность перуанскому футболу», — говорится в сообщении.

Напомним, Гарека возглавляет сборную Перу с 2015 года. Под его руководством команда смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира впервые за 36 лет.

На ЧМ-2018 сборная Перу не смогли выйти из группы, проиграв Дании (0:1) и Франции (0:1), а также обыграв Австралию (2:0).

Читайте также: Перу побеждает Австралию: в плей-офф выходят Франция и Дания

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить