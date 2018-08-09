Главный тренер сборной Перу продолжит работу с командой

Лима, , 10:16 — REGNUM Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека продолжит тренировать команду. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Перу.

«Федерация футбола Перу признательна профессору Рикардо Гареке и его команде за их преданность перуанскому футболу», — говорится в сообщении.

Напомним, Гарека возглавляет сборную Перу с 2015 года. Под его руководством команда смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира впервые за 36 лет.

На ЧМ-2018 сборная Перу не смогли выйти из группы, проиграв Дании (0:1) и Франции (0:1), а также обыграв Австралию (2:0).

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