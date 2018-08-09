Четверг, 9 Августа 2018 года
10:59:17 МСК

Надаль вышел в третий круг турнира в Торонто

Спорт

Надаль обыграл Пэра со счётом 6:2, 6:3

Надаль вышел в третий круг турнира в Торонто
brett marlow
Рафаэль Надаль

Торонто, Канада, 9 августа 2018, 09:53 — REGNUM  Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над французом Бенуа Пэром во втором круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 1 час 6 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Надаль допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса и две ошибки на подаче.

В третьем круге Медведев встретится со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге турнира в Торонто.

Читайте также: Медведев вышел в третий круг на турнире в Торонто

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить