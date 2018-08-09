Надаль вышел в третий круг турнира в Торонто

Торонто, Канада, , 09:53 — REGNUM Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над французом Бенуа Пэром во втором круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 1 час 6 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Надаль допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса и две ошибки на подаче.

В третьем круге Медведев встретится со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге турнира в Торонто.

Читайте также: Медведев вышел в третий круг на турнире в Торонто