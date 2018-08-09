Шкуренёв выиграл серебро на ЧЕ по лёгкой атлетике

Берлин, , 09:46 — REGNUM Выступающий под нейтральным флагом российский легкоатлет Илья Шкуренёв стал серебряным призёром в десятиборье на чемпионате Европы в Берлине.

По сумме десяти видов программы Шкуренёв стал вторым, набрав 8321 очко. Он уступил первое место немцу Артуру Абеле, который набрал 8431 очко. Замкнул тройку представитель Белоруссии Виталий Жук с результатом 8290.

В ходе соревнований Шкуренёв стал лучшим в прыжках с шестом (5,30 м), в также был третьим в прыжках в длину и беге на 110 метров с барьерами.

Отметим, что чемпионат Европы по лёгкой атлетике проходит в Берлине с 7 по 12 августа. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).