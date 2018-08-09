Воронежский ФК «Факел» сохранил титульного спонсора

Воронеж, , 09:28 — REGNUM Компания «ТНС энерго» останется титульным спонсором воронежского футбольного клуба «Факел». Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил врио губернатора Александр Гусев на совещании по развитию клуба 8 августа. В рамках совещания глава региона посетил ряд спортивных объектов — Центральный стадион профсоюзов, стадион «Чайка» и спортивно-тренировочную базу «Тенистый».

В ходе совещания врио губернатора, в частности, предложил рассмотреть возможность реконструкции зрительских трибун на Центральном стадионе профсоюзов — именно здесь проводятся все игры «Факела». Глава региона отметил, что условия на стадионе пока соответствуют требования ФНЛ, но трибуны и помещения требуют отдельного внимания.

«Если мы поймем, кто с нами вместе будет поднимать команду и выводить в высшую лигу, то, конечно, потребуется новый стадион либо глубокая реконструкция существующего. И тогда будем с профсоюзами договариваться, на каких условиях мы могли бы приводить сюда спонсора. Если мы на десятилетнюю перспективу ставим перед собой задачу играть в футбольной национальной лиге — будет косметический ремонт, появятся дополнительные удобства для зрителей. Важно, чтобы территория на стадионе и вокруг него принадлежала спорту», — сказал глава региона.

Что касается стадиона «Чайка», который недавно реконструировали к Чемпионату мира по футболу (он использовался в качестве тренировочной базы для сборной Марокко), то глава региона призвал его использовать как для тренировок детских футбольных команд, так и для тренировок футболистов «Факела».

"Раз или два в неделю клуб может тренироваться на «Чайке» в присутствии ребят из спортивных школ. Им интересно, плюс с игроками смогут пообщаться, а игроки, в свою очередь, будут на хорошем качественном поле тренировку проводить. Я думаю, таким образом мы найдем правильный формат взаимодействия», — считает врио губернатора.

А вот объекты инфраструктуры спортивной базы «Тенистый», на которой футболисты находятся фактически круглый год, крайне изношены и нуждаются в капремонте.

«Сейчас пока сложно говорить, в каком объеме и когда мы приступим к реконструкции, но мы это точно сделаем. Начнем в этом году с тех работ, которые требуют срочного выполнения, а на будущий год сделаем проект, с тем чтобы условия для проживания футболистов и для обеспечения тренировочного процесса были более современные и качественные», — сказал Александр Гусев.

Глава региона также сообщил, что с «ТНС энерго» достигнута договоренность о том, что компания останется спонсором клуба еще на год.

«Обещают, помимо оплаты текущих нужд на содержание клуба, погасить долги, которые скопились — чуть более 100 миллионов рублей. На этой неделе первый транш в 30 миллионов будет выделен. Президент клуба подал в отставку, и мы пока эту должность оставим вакантной, но создадим наблюдательный совет. Он должен будет заседать раз в месяц и обсуждать финансовые вопросы клуба, но при этом не вмешиваться в комплектование команды, в тренировочный процесс, во все, что напрямую связано с деятельностью футболистов», — подчеркнул Александр Гусев.

Он добавил, что готов сам возглавить наблюдательный совет, также в его состав пригласят спикера облдумы Владимира Нетесова, главного федерального инспектора по Воронежской области Александра Солодова.