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Экс-защитник «Арсенала» перешёл в клуб MLS

Спорт

Санья будет выступать за клуб «Монреаль Импакт»

Монреаль, Канада, 9 августа 2018, 09:22 — REGNUM  Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья перешёл в клуб «Монреаль Импакт», выступающий в североамериканской лиге MLS. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца 2018 года. После этого будет рассмотрена возможность продления договора на 2019 год.

Отмечается, что Санья присоединится к новой команде после оформления всех документов и прохождения медицинского осмотра.

Напомним, Санья выступал в составе лондонского «Арсенала» с 2007 по 2014 год, а также «Манчестер Сити» с 2014 по 2017 год. В составе сборной Франции он был участником чемпионатов мира (2010, 2014) и чемпионата Европы (2016).

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