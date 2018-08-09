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Медведев вышел в третий круг на турнире в Торонто

Спорт

Медведев обыграл Оже-Альяссима со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7)

Медведев вышел в третий круг на турнире в Торонто
Basheer Tome
Теннисный матч

Торонто, Канада, 9 августа 2018, 08:39 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 38 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Медведев сделал восемь эйсов, допустил пять двойных ошибкок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, четыре ошибки на подаче и 4 из 8 реализованных брейков.

В третьем круге Медведев встретится с представителем Германии Александром Зверевым, который является третьей ракеткой мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом круге турнира в Торонто Медведев одержал победу над американцем Джеком Соком.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев обыграл Сока на турнире в Торонто

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