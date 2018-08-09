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Южный проиграл во втором круге турнира в Торонто

Спорт

Встреча с Хасе завершилась со счётом 5:7, 2:6

Торонто, Канада, 9 августа 2018, 08:23 — REGNUM  Российский теннисист Михаил Южный проиграл представителю Нидерландов Робину Хасе во втором круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 1 час 48 минут, завершилась со счётом 5:7, 2:6.

Хасе сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов. На счету Южного пять эйсов, пять ошибок на подаче и три реализованных брейка.

В третьем круге Хасе встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Турнир в Торонто проводится с 6 по 12 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Южный объявил о том, что завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге, который состоится в сентябре.

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