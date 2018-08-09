Бельгийский вратарь Куртуа перешёл из «Челси» в «Реал»

Мадрид, , 07:58 — REGNUM Бельгийский вратарь Тибо Куртуа перешёл из «Челси» в «Реал». Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Клубы договорились о трансфере голкипера. «Реал» подпишет с Куртуа контракт на шесть лет. Новый вратарь пройдёт медицинское обследование 9 августа и будет представлен в качестве игрока «Реала».

При этом в «Челси» отметили, что частью сделки стал переход полузащитника «Реала» Матео Ковачича в лондонский клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что после возвращения в Лондон Куртуа отказался тренироваться с «Челси», чтобы его продали в «Реал».

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