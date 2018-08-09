Каррера объяснил незабитый Промесом пенальти в ворота ПАОКа

Салоники, Греция, , 07:42 — REGNUM Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал незабитый пенальти нападающим Квинси Промесом в ворота греческого ПАОКа. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам Карреры, Промесу могло помешать то, что перед исполнением пенальти фанаты ПАОКа светили ему в глаза лазерной указкой.

«Конечно, это могло повлиять. Но хочу сказать, что болельщики ПАОКа как могли поддерживали команду и выполнили свой долг», — сказал Каррера.

Напомним, «Спартак» проиграл ПАОКу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 2:3, ведя по ходу встречи в два мяча. На 71-й минуте Промес имел возможность сравнять счёт, но не сумел реализовать пенальти.

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