Фанат ПАОКа напал на российских журналистов во время матча со «Спартаком»

Салоники, Греция, , 07:25 — REGNUM Фанат греческого ПАОКа пытался напасть на российских журналистов во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что во время инцидента службы безопасности стадиона не слишком активно пытались удержать хулигана.

Кроме того, сообщается, что перед началом матча фанаты ПАОКа напали на российских журналистов у входа в ложу прессы и даже пытались ограбить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАОК одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2 в первом матче противостояния, при этом «Спартак» по ходу матча имел преимущество в два мяча. Ответный матч состоится 14 августа в Москве.

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