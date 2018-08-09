«Сантос» смог вырвать ничью в матче с «Сеарой»

Бразилиа, 9 августа 2018, 03:24 — REGNUM 9 августа на стадионе «Кастелан» в рамках 17-го тура регулярного сезона бразильской Серии А был разыгран матч между коллективами «Сеара» и «Сантос». Противостояние завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч на 78-й минуте матча забил молодой бразильский нападающий Артур Мендонка Кабраль — 1:0. В роли ассистента выступил Леандро Карвальо. Через 9 минут Жин Мота сравнял счет с передачи Алисона — 1:1.
Статистика матча («Сеара"/"Сантос»)
Удары 16/5
Удары в створ 8/3
Владение 53%/47%
Нарушения 10/11
Угловые 8/3
Набрав 15 очков «Сеара» осталась на 18-й позиции в «зоне вылета». «Сантос» идет трем позициями выше с 18-ю очками.
Стартовые составы команд на матч:
«Сеара»: Эверсон, Отавио, Лукас, Эдиньо, Калисон, Ришардсон, Фабиньо, Азеведо, Куишада, Артур.
«Сантос»: Вандерлей, Фелипе, Ферраз, Вернес, Кристиано, Мота, Алисон, Санчес, Энрике, де Гоеш, Семлер.
Бригада арбитров: Мацело де Лима Энрике | Михаел Корреа | Силберт Фариа Сискуим | Тиаго Рода да Оливейра.
Предупреждения: Эдиньо — 42, Мота — 70, Ферраз — 83, Карвальо — 83, Рикардиньо — 90+4.
Голы: Артур 78 — 1:0, Мота 87 — 1:1.