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«Матрасники» одолели «Кальяри» в товарищеской встрече

Спорт

Единственный гол на 32-й минуте забил 19-летний испанский форвард Борха Гаркес Морено, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 0:1

«Матрасники» одолели «Кальяри» в товарищеской встрече

Мадрид, 8 августа 2018, 23:00 — REGNUM  8 августа на стадионе «Саргенга Арена» был разыгран товарищеский матч между коллективами «Каляри» и «Атлетико» (Мадрид). Противостояние завершилось минимальной победой «матрасников».

Единственный гол на 32-й минуте забил 19-летний испанский форвард Борха Гаркес Морено, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 0:1.

Статистика матча («Кальяри"/ «Атлетико»)

Удары 9/9

Удары в створ 4/4

Владение 46%/54%

Угловые 7/2

Стартовые составы команд на матч:

«Кальяри»: Кранью, Ликояннис, Чеппителли, Романья, Коссу, Чигарини, Ионицэ, Фараго, Кастро, Фариас, Паволетти.

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Торрес, Хименес, Коке, Сауль, Лемар, Корреа, Мартинш, Морено.

Главный арбитр матча: Маурицио Мариани.

Голы: Морено 32 — 0:1.

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