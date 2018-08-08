«РБ Зальцбург» одержал крупную победу над «Шкендией»

Вена, , 21:59 — REGNUM 8 августа на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов 2018/19 между коллективами «Ред Булл Зальцбург» и «Шкендия». Противостояние завершилось со счетом 3:0.

В дебюте первой половины забил таранный форврад национальной сборной Израиля Моанес Дабур — 1:0. Через 29 минут Дабур оформил дубль после передачи Златко Юнузовича — 2:0. В конце матча Дидье Самассеку довел счет до разгромного ударом с одиннадцатиметровой отметки — 3:0.

Статистика матча («Ред Булл Зальцбург"/ «Шкендия»)

Удары 18/5

Удары в створ 10/3

Владение 55%/45%

Угловые 3/2

Фолы 12/19

Стартовые составы команд на матч:

«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Ульмер, Ляйнер, Понграчич, Самассеку, Вулф, Юнузович, Шлагер, Ябо, Дабур.

«Шкендия»: Захов, Бейтулай, Муслиу, Мурати, Адили, Алими, Тотре, Селмани, Жуниор, Нафиу, Ибраими.

Главный арбитр матча: Агхаев Алиев.

Предупреждения: Юнузович — 19, Мурати — 28.

Голы: Дабур 16 — 1:0, Дабур 45 — 2:0, Самассеку (пен) 80 — 3:0.