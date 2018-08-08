«Мордовия» разгромила «Сибирь» в матче ФНЛ

Саранск, , 20:56 — REGNUM 8 августа на стадионе «Мордовия Арена» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между коллективами «Мордовия» и «Сибирь». Противостояние завершилось победой клуба из Саранска.

Единственный мяч на 17-й минуте матча в ворота «Сибири» забил российский форвард Руслан Мухаметшин — 1:0. На 77-й минуте Мухаметшин оформил дубль — 2:0. Через 7 минут Филипп Дворецков довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Мордовия"/ «Сибирь»)

Удары 6/3

Удары в створ 5/1

Владение 48%/52%

Угловые 1/7

Набрав 7 очков «Мордовия» поднялась на 12-ю позицию. «Сибирь» с 5-ю баллами опустилась на 15-е место и теперь висит над «зоной вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Мордовия»: Кобзев, Мухаметшин, Киреев, Сухарев, Обухов, Климов, Мухаметшин, Поярков, Ятченко, Лебедев, Петров.

«Сибирь»: Цыган, Аравин, Макаренко, Житнев, Галыш, Азаров, Полюткин, Киреенко, Смирнов, Курбанов, Свежов.

Голы: Мухаметшин 17 — 1:0, Мухаметшин 77 — 2:0, Дворецков 84 — 3:0.