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«Нижний Новгород» и «Луч» голов не забили

Спорт

«Нижний Новгород», набрав 9 очков, укрепился на 7-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» с 5-ю баллами остался висеть в «зоне вылета» на 16-й позиции

«Нижний Новгород» и «Луч» голов не забили
Футбол

Нижний Новгород, 8 августа 2018, 20:52 — REGNUM  8 августа на стадионе «Нижний Новгород» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между коллективами «Нижний Новгород» и «Луч». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Нижний Новгород"/ «Луч»)

Удары

Удары в створ

Владение

Угловые

«Нижний Новгород», набрав 9 очков, укрепился на 7-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» с 5-ю баллами остался висеть в «зоне вылета» на 16-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Нижний Новгород»: Сысуев, Аюпов, Палиенко, Делькин, Игнатович, Федеров, Симанов, Морозов, Абазов, Хрипков, Хайруллов.

«Луч»: Котляров, Степанец, Хлебородов, Прокофьев, Пономаренко, Суслов, Марущак, Машнев, Царикаев, Павленко, Визнович.

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Футбол
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