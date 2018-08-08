«Нижний Новгород» и «Луч» голов не забили

Нижний Новгород, 8 августа 2018, 20:52 — REGNUM 8 августа на стадионе «Нижний Новгород» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между коллективами «Нижний Новгород» и «Луч». Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Нижний Новгород"/ «Луч»)
Удары
Удары в створ
Владение
Угловые
«Нижний Новгород», набрав 9 очков, укрепился на 7-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» с 5-ю баллами остался висеть в «зоне вылета» на 16-й позиции.
Стартовые составы команд на матч:
«Нижний Новгород»: Сысуев, Аюпов, Палиенко, Делькин, Игнатович, Федеров, Симанов, Морозов, Абазов, Хрипков, Хайруллов.
«Луч»: Котляров, Степанец, Хлебородов, Прокофьев, Пономаренко, Суслов, Марущак, Машнев, Царикаев, Павленко, Визнович.