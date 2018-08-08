«Красодар-2» продолжл серию без поражений

Тамбов, , 20:27 — REGNUM 8 августа на стадионе «Спартак» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между коллективами «Тамбов» и «Краснодар-2». Противостояние завершилось минимальной победой второй команды «быков».

Первый гол на 6-й минуте забил вингер молодежной национальной сборной России Магомед Шафи-Сулейманов — 0:1. Через 38 минут 18-летний опорный полузащитник Даниил Уткин удвоил преимущество в счете — 0:2. На 51-й минуте Алексей Рыбин сократил отставание — 1:2.

Статистика матча («Тамбов"/ «Краснодар-2»)

Удары 20/8

Удары в створ 10/4

Владение 57%/43%

Угловые 6/2

С 10-ю очками «Тамбов» потерял 3-ю строчку. «Краснодар-2», набрав 11 баллов, поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Стартовые составы команд на матч:

«Тамбов»: Вавилин, Рыбин, Чернышев, Килин, Себай, Аппаев, Кашчелан, Гарбуз, Мищенко, Горбтюк, Чуперка.

«Краснодар-2»: Сафонов, Жигулев, Катрич, Ивашин, Татаев, Парадин, Голубев, Черников, Мацукатов, Сергеев, Сулейманов.

Голы: Сулейманов 6 — 0:1, Сергеев 44 — 0:2, Рыбин 51 — 1:2.