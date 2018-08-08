«Ротор» потерпел поражение от «Авангарда»

Курск, , 20:24 — REGNUM 8 августа на стадионе «Трудовые резервы» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между коллективами «Авангард» и «Ротор». Противостояние завершилось победой курской команды.

Единственный гол на 37-й минуте забил опытный российский опорный полузащитник Вадим Стеклов — 1:0.

Статистика матча («Авангард"/ «Ротор»)

Удары 6/2

Удары в створ 1/0

Владение 47%/53%

Угловые 5/2

Набрав 7 очков «Авангард» выбрался из «зоны вылета» и поднялся на 13-ю позицию. «Ротор» с 5-ю баллами опустился на 14-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Авангард»: Чагров, Акбашев, Земсков, Касьян, Стеклов, Гоцук, Альшин, Багаев, Коробов, Бурнаш, Никитин.

«Ротор»: Фильцов, Эдиев, Воробьев, Якуба, Абдулаев, Маляров, Коротаев, Баирыев, Друзин, Бугаев, Муллин.

Удаления: Баирыев — 90+4.

Голы: Стеклов 37 — 1:0.