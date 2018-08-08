«СКА-Хабаровск» и «Тюмень» обменялись голами — 1:1

Тюмень, , 18:55 — REGNUM 8 августа на стадионе «Геолог» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной национальной лиги 2018/19 между коллективами «Тюмень» и «СКА-Хабаровск». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

В дебюте матча опытный грузинский центральный полузащитник Ираклий Квеквескири открыл счет — 0:1. На 78-й минуте Александр Столяренко сравнял ситуацию на табло

Статистика матча («Тюмень» / «СКА-Хабаровск»)

Удары 13/10

Удары в створ 4/3

Владение 56%/44%

Угловые 7/3

«СКА-Хабаровск», набрав 9 очков, поднялся на 5-ю позицию в турнирной таблице. «Тюмень» с 7-ю баллами удержала 10-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Тюмень»: Бучнев, Чудин, Парняков, Лаук, Столяренко, Теленков, Васиев, Малоян, Вотинов, Козлов, Шакуро.

«СКА-Хабаровск»: Генералов, Хомуха, Казанков, Никифоров, Кабутов, Черевко, Дедечко, Квеквескири, Ненахов, Алейник, Кабаев.

Голы: Квеквескири 8 — 0:1, Столяренко 78 — 1:1.