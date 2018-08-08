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«Шинник» упусил шанс набрать очки в матче с «Химками»

Спорт

«Шинник» с 7-ю очками опустился на 11-ю позицию. «Химки», набрав 9 баллов, поднялись на 5-ю строчку в турнирной таблице лиги

«Шинник» упусил шанс набрать очки в матче с «Химками»
Andy03
Футбольный мяч

Ярославль, 8 августа 2018, 18:53 — REGNUM  8 августа на стадионе «Малая арена Шинник» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной национальной лиги 2018/19 между коллективами «Шинник» и «Химки». Противостояние завершилось минимальной победой гостей.

В конце матча российский вингер Аршак Корян забил второй гол в сезоне ФНЛ, реализовав пенальти — 0:1.

Статистика матча («Шинник» / «Химки»)

Удары 12/8

Удары в створ 5/4

Владение 52%/48%

Угловые 4/5

«Шинник» с 7-ю очками опустился на 11-ю позицию. «Химки», набрав 9 баллов, поднялись на 5-ю строчку в турнирной таблице лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Шинник»: Антипин, Магадиев, Стешин, Кожемякин, Низамутдинов, Гелоян, Нарылков, Самойлов, Подкидышев, Самодин, Первушин.

«Химки»: Кавлинов, Димидко, Петрусев, Яковлев, Данилкин, Алиев, Корян, Филин, Мильдзиков, Нетфуллин, Портнягин.

Голы: Корян (пен) 89 — 0:1.

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