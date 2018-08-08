«Зенит-2» потерпел пятое поражение подряд

Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM 8 августа на стадионе «Петровский» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между коллективами «Зенит-2» и «ПФК Сочи». Противостояние завершилось крупной победой гостей.

Первый гол на 2-й минуте матча забил 25-летний российский форвард Максим Барсов — 0:1. Игрок является воспитанников «Локомотива». Через 5 минут Барсов оформил дубль — 0:2. В конце тайма экс-форврад Анзор «Томи» Анзор Саная довел счет до разгромного — 0:3. На 65-й минуте Илья Воробьев вернул хозяев в игру — 1:3. Через 15 минут Никита Бурмистров реализовал пенальти и установил окончательный счет — 1:4.

Статистика матча («Зенит-2»/ «ПФК Сочи»)

Удары 8/14

Удары в створ 5/9

Владение 42%/58%

Угловые 2/5

Набрав 10 очков «ПФК Сочи» поднялся на чистое 3-е место в турнирной таблице. «Зенит-2» без очков делит последнюю позицию с «Армавиром».

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит-2»: Гойло, Прудников, Мусайев, Казаков, Байрамов, Синяк, Скороботов, Тарасов, Воробьев, Рукас, Камышев.

«ПФК Сочи»: Заболотный, Померко, Песегов, Барсов, Горбунов, Бурмистров, Юрганов, Саная, Калугин, Заика, Мустафин.

Не забитые пенальти: Саная — 34.

Голы: Барсов 2 — 0:1, Барсов 7 — 0:2, Саная 45 — 0:3, Воробьев 65 — 1:3, Бурмистров (пен) 80 — 1:4.