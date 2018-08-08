«Спартак-2» вырвал победу над «Факелом» в компенсированное время

Москва, , 18:21 — REGNUM 8 августа на стадионе «Спартак (поле 4)» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной национальной лиги 2018/19 между коллективами «Спартак-2» (Москва) и «Факел». Противостояние завершилось со счетом 2:1.

Первый гол на 9-й минуте матча забил российский 20-летний опорный полузащитник Илья Гапонов — 1:0. Через 2 минуты Артем Макарчук сравнял счет — 1:1. Это первый гол вингера в этом сезоне ФНЛ. В конце матча Артем Мамин забил победный мяч — 2:1.

Статистика матча («Спартак-2» / «Факел»)

Удары 11/5

Удары в створ 6/2

Владение 58%/42%

Угловые 9/3

Набрав 8 очков, «Спартак-2» поднялся на 5-е место. «Факел» с 3-мя очками остался в «зоне вылета» на 17-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Спартак-2»: Ермаков, Игнатов, Воропаев, Маслов, Еременко, Мамин, Гапонов, Нимели, Руденко, Пантелеев, Полубояринов.

«Факел»: Кортнев, Бабенков, Кагермазов, Орлов, Лебеденко, Макарчук, Молодцов, Мануковский, Божин, Афанасьев, Кузьмин.

Голы: Гапонов 9 — 1:0, Макарчук 11 — 1:1, Мамин 90+4 — 2:1.