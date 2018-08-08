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В«Авангарде» рассказали, как будут доставлять болельщиков в Балашиху

Спорт

«Авангард» может взять на себя часть расходов по доставке болельщиков из Омска

В«Авангарде» рассказали, как будут доставлять болельщиков в Балашиху
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккейные звезды

Омск, 8 августа 2018, 15:52 — REGNUM  Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что клуб может взять на себя часть расходов по доставке болельщиков из Омска в Балашиху. Об этом сообщает Sportbox.

«Трансфер болельщиков — недешевая услуга. Но в планах есть, может быть, не полностью, но хотя бы частично помогать болельщикам добираться до Москвы», — сказал Сушинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, омский «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона 2018/19 в подмосковной Балашихе.

Ранее стало известно, что «Арена Омск» находится в аварийном состоянии, поэтому клуб вынужден временно переехать в другой город. Рассматривалось несколько вариантов, среди которых был Красноярск.

Читайте ранее в этом сюжете: Омский «Авангард» временно переедет в Балашиху

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