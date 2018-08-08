Бывший игрок «Анжи» Роберто Карлос выступил в поддержку клуба

Махачкала, 8 августа 2018, 15:32 — REGNUM Бывший футболист и тренер махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос выступил с обращением в поддержку клуба, который испытывает финансовые трудности. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.
«Салам алейкум. «Анжи», живи», — сказал Роберто Карлос.
https://twitter.com/fc_anji/status/1027131248089747456
Напомним, Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, после чего исполнял обязанности помощника главного тренера с 2013 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Дагестана отказало «Анжи» в финансировании. Клуб просил о предоставлении материальной помощи в размере 300 млн рублей. Однако в поддержке было отказано.
После этого болельщики «Анжи» создали петицию с просьбой спасти футбольный клуб от закрытия.
Читайте также: Министерство финансов Дагестана отказало «Анжи» в финансировании
Читайте ранее в этом сюжете: Болельщики «Анжи» попросили Путина спасти клуб