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Бывший игрок «Анжи» Роберто Карлос выступил в поддержку клуба

Спорт

«Анжи», живи», — сказал Роберто Карлос

Махачкала, 8 августа 2018, 15:32 — REGNUM  Бывший футболист и тренер махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос выступил с обращением в поддержку клуба, который испытывает финансовые трудности. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

«Салам алейкум. «Анжи», живи», — сказал Роберто Карлос.

https://twitter.com/fc_anji/status/1027131248089747456

Напомним, Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, после чего исполнял обязанности помощника главного тренера с 2013 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Дагестана отказало «Анжи» в финансировании. Клуб просил о предоставлении материальной помощи в размере 300 млн рублей. Однако в поддержке было отказано.

После этого болельщики «Анжи» создали петицию с просьбой спасти футбольный клуб от закрытия.

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