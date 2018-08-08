Венгерский пловец Рашовски занял первое место на ЧЕ-2018

Глазго, Великобритания, , 15:30 — REGNUM Чемпионом Европы в плавании на открытой воде на дистанции 5 км стал венгерский пловец Кристоф Рашовски. Спортсмен во время заплыва в Глазго сумел преодолеть дистанцию за 52 минуты 38,9 секунды.

Серебряную медаль завоевал представитель Франции Аксель Римон, третьим стал еще один французский спортсмен Логан Фонтен.

Лучшим из российских пловцов стал Денис Адеев, занявший восьмое место.

Отметим, что соревнования на ЧЕ-2018 по плаванию проходят на озере Лох-Ломонд.

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