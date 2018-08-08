Фанаты «Олимпиакоса» будут поддерживать «Спартак» в матче с ПАОКом

Салоники, Греция, , 15:14 — REGNUM Фанаты «Олимпиакоса» будут поддерживать московский «Спартак» в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».

Представители фанатской группировки Ultras Gate 7, которые болеют за «Олимпиакос», будут поддерживать «Спартак». При этом фанаты «Олимпиакоса» и «Спартака» находятся в дружественных отношениях.

Отметим, что фанаты греческих клубов «Олимпиакос» и ПАОК давно враждуют друг с другом. Часто матчи между этими командами заканчиваются драками болельщиков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

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