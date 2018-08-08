«Челси» может купить самого дорогого вратаря в истории

Лондон, , 14:53 — REGNUM Голкипер испанского футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао Кепа Аррисабалага покидает команду. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что футболист самостоятельно выкупил свой контракт, в котором прописана сумма отступных в размере €80 млн. По информации британской прессы, эту сумму заплатил лондонский «Челси».

Если переход Аррисабалаги в «Челси» состоится, то он станет самым дорогим вратарём в истории. Ранее «Ливерпуль» купил у «Ромы» бразильского голкипера Алисона Бекера за €62,5 млн.

Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда Джанлуиджи Буффон перешёл из «Пармы» в «Ювентус» за €52 млн.

Предполагается, что Аррисабалага должен заменить в «Челси» бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который дал понять руководству лондонского клуба, что хочет перейти в «Реал».

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