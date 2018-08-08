Среда, 8 Августа 2018 года
14:55:55 МСК

«Челси» может купить самого дорогого вратаря в истории

Спорт

Аррисабалага может заменить в «Челси» Тибо Куртуа

Лондон, 8 августа 2018, 14:53 — REGNUM  Голкипер испанского футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао Кепа Аррисабалага покидает команду. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что футболист самостоятельно выкупил свой контракт, в котором прописана сумма отступных в размере €80 млн. По информации британской прессы, эту сумму заплатил лондонский «Челси».

Если переход Аррисабалаги в «Челси» состоится, то он станет самым дорогим вратарём в истории. Ранее «Ливерпуль» купил у «Ромы» бразильского голкипера Алисона Бекера за €62,5 млн.

Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда Джанлуиджи Буффон перешёл из «Пармы» в «Ювентус» за €52 млн.

Предполагается, что Аррисабалага должен заменить в «Челси» бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который дал понять руководству лондонского клуба, что хочет перейти в «Реал».

Читайте также: СМИ: Вратарь «Челси» Куртуа перейдёт в «Реал»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить