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Кепа Аррисабалага уходит из испанского «Атлетика» в «Челси»

Спорт

Среди вратарей рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону — вратарь сборной Италии перешёл в 2001 году из «Пармы» в «Ювентус» за €52 млн

Москва, 8 августа 2018, 14:30 — REGNUM  Самый дорогой испанский голкипер — вратарь испанского клуба «Атлетик» из Бильбао Кепа Аррисабалага переходит в британский «Челси». Лондонский клуб выплатил «отступные» в размере €80 млн, сообщает 8 августа «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что голкипер стал самым дорогим испанским футболистом в истории футбола — ранее за €65 млн тем же «Челси» был куплен у мадридского «Реала» испанский форвард Альваро Морате. Среди вратарей рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону — вратарь сборной Италии перешёл в 2001 году из «Пармы» в «Ювентус» за €52 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа было объявлено, что голкипер лондонского «Челси» Тибо Куртуа перейдёт в мадридский «Реал».

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