«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с ПАОКом

Салоники, Греция, , 14:26 — REGNUM Московский «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем Лиги чемпионов с греческим ПАОКом. Об этом сообщается на сайте клуба.

В «Спартаке» напомнили, что УЕФА наказал клуб за беспорядки, устроенные болельщиками в Бильбао во время матча 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

Поэтому с этим клубу запретили продавать билеты болельщикам на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

В связи с этим «Спартак» просит своих болельщиков не приобретать билеты с рук, так как они могут быть поддельными. В официальных кассах гражданам России билеты не продавались.

Напомним, первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом пройдёт в Салониках 8 августа.

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