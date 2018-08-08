На ЧМ-2019 по хоккею сборная России стартует матчем с Норвегией

Москва, , 14:10 — REGNUM Сборная России по хоккею проведёт первый матч на чемпионате мира 2019 года против команды Норвегии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Матч с норвежцами пройдёт 10 мая 2019 года. Помимо этого, российских хоккеистов ждут матчи со сборными Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдёт в Словакии. Матчи примут два города — Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе В, которая будет играть в Братиславе.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года Россия заняла второе место в группе А, после чего в четвертьфинале проиграла Канаде в овертайме со счётом 4:5.

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