Волков проведёт бой с Льюисом в рамках турнира UFC 229

Лас-Вегас, США, , 13:53 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт бой в рамках турнира UFC 229, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ESPN.

Волков, выступающий в тяжёлом весе, проведёт поединок с американцем Дерриком Льюисом. При этом они должны были встретиться ещё на турнире в России 15 сентября.

Отметим, что основным боем в Лас-Вегасе станет поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

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