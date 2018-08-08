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Волков проведёт бой с Льюисом в рамках турнира UFC 229

Спорт

Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе

Волков проведёт бой с Льюисом в рамках турнира UFC 229
Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США
Боксёрский поединок

Лас-Вегас, США, 8 августа 2018, 13:53 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт бой в рамках турнира UFC 229, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ESPN.

Волков, выступающий в тяжёлом весе, проведёт поединок с американцем Дерриком Льюисом. При этом они должны были встретиться ещё на турнире в России 15 сентября.

Отметим, что основным боем в Лас-Вегасе станет поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна дата поединка Макгрегора с Нурмагомедовым

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Смешанные единоборства
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