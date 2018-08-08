СМИ: Вратарь «Челси» Куртуа перейдёт в «Реал»

Мадрид, , 13:18 — REGNUM Вратарь сборной Бельгии и лондонского «Челси» Тибо Куртуа перейдёт в мадридский «Реал». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, Куртуа прилетит в Испанию 9 августа, чтобы завершить оформление трансфера в «королевский клуб».

При этом в сделку может быть включен полузащитник «Реала» Матео Ковачич, который станет игроком «Челси» на правах аренды.

Ранее агент футболиста Кристоф Хенротай рассказал, что его подопечный дал понять «Челси», что хочет перейти в «Реал».

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