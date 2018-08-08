«Спартак» и ПАОК определились с цветом формы на матч Лиги чемпионов

Салоники, Греция, , 13:04 — REGNUM ПАОК и «Спартак» определились с цветом формы, в которых футболисты выйдут на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщается в «твиттере» московского клуба.

«Спартак» сыграет гостевую игру в футболках красного цвета, а ПАОК выйдет на матч черно-белых футболках.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1027107317525954560

Напомним, первый матч между «Спартаком» и ПАОКом состоится 8 августа в Салониках. Ответная игра пройдёт 14 августа в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не считает красно-белых фаворитами в матчах с ПАОКом.

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