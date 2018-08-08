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Омский «Авангард» временно переедет в Балашиху

Спорт

«Авангард» будет проводить домашние матч в Балашихе в сезоне 2018/19

Балашиха, Московская область, 8 августа 2018, 12:52 — REGNUM  В сезоне 2018/19 хоккейный клуб «Авангард» будет играть в подмосковной Балашихе, а не в родном Омске. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сложилась непростая ситуация — омскому клубу в сжатые сроки надо было найти новую арену, чтобы не пропустить чемпионат», — приводятся в сообщении слова вице-президента КХЛ Георгия Кобылянского.

Вариант с Балашихой является оптимальным для лиги, клуба и болельщиков.

Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» вынужден переехать в другой город из-за аварийного состояния «Арены Омск». Рассматривалось несколько вариантов, среди которых был Красноярск.

Читайте ранее в этом сюжете: Омский «Авангард» может переехать в Красноярск из-за проблем с ареной

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