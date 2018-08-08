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Погба рассказал руководству «МЮ» о желании покинуть клуб

Спорт

О своих планах футболист рассказал и партнерам по команде

Лондон, 8 августа 2018, 12:41 — REGNUM  Французский полузащитник Поль Погба рассказал руководству «Манчестер Юнайтед» о намерении уйти из клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Футболист также поставил клуб в известность о договоренностях с испанской «Барселоной». По условиям личного контракта он будет получать около 350 тыс. фунтов в неделю.

О своих планах Погба рассказал и партнерам по команде. Вице-президенту «Манчестер Юнайтед» Эду Вудворду от отправил текстовое сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о готовности «Барселоны» обменять Погба на права на защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша и заплатить € 50 млн за трансфер французского полузащитника.

Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» предложила «МЮ» обменять Погба на Мину, Гомеша и €50 млн

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