Погба рассказал руководству «МЮ» о желании покинуть клуб

Лондон, , 12:41 — REGNUM Французский полузащитник Поль Погба рассказал руководству «Манчестер Юнайтед» о намерении уйти из клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Футболист также поставил клуб в известность о договоренностях с испанской «Барселоной». По условиям личного контракта он будет получать около 350 тыс. фунтов в неделю.

О своих планах Погба рассказал и партнерам по команде. Вице-президенту «Манчестер Юнайтед» Эду Вудворду от отправил текстовое сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о готовности «Барселоны» обменять Погба на права на защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша и заплатить € 50 млн за трансфер французского полузащитника.

Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» предложила «МЮ» обменять Погба на Мину, Гомеша и €50 млн