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Украинского вратаря ужалила оса во время матча Лиги чемпионов

Спорт

Оса укусила Бойко во время матча «Славия» — «Динамо»

Украинского вратаря ужалила оса во время матча Лиги чемпионов
domwalster
Укус осы

Киев, 8 августа 2018, 11:20 — REGNUM  Голкипера киевского «Динамо» Дениса Бойко укусила оса во время матча Лиги чемпионов с пражской «Славией». Об этом сообщает «Р-спорт».

Курьёзный случай произошёл в первом тайме матча. Бойко без видимых причин присел на газон и попросил помощи врачей.

После матча главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что Бойко ужалила оса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Славия» и «Динамо» сыграли вничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 1:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Славия» поплатилась за плохую реализацию в матче с «Динамо»

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