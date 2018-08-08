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Стали известны условия перехода Смолова в «Локомотив»

Спорт

«Локомотив» может купить Смолова за €9 млн

Москва, 8 августа 2018, 09:36 — REGNUM  «Локомотив» может купить нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова за €9 млн. Об этом 8 августа сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, переговоры о переходе форварда продолжаются. Руководство «Краснодара» разрешило «железнодорожникам» контактировать футболистом.

Если сделка состоится, то «Локомотив» заплатит краснодарскому клубу за нападающего €9 млн.

При этом возможный личный контракт форварда рассчитан на четыре года, а зарплата может составить около €3,1 млн в год.

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