В Чечне откроют самый большой в России комплекс стендовой стрельбы

Грозный, , 09:34 — REGNUM В Чечне завершается строительство комплекса стендовой стрельбы, который станет самым крупным в России. Он расположен на 20 гектарах на территории Российского университета спецназа в городе Гудермесе.

Стендовый комплекс рассчитан на любителей спортивно-охотничьей стрельбы, сообщил помощник главы Чечни Даниил Мартынов. К их услугам сразу девять тренировочных площадок, оборудованных самыми современными метательными машинками. Комплекс обустроен в соответствии с правилами Международной федерации стрелкового спорта, поэтому в университете ожидают, что он будет востребован как база для подготовки к международным соревнованиям спортивных команд по стендовой стрельбе, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне три года назад началась реализация проекта по строительству центра подготовки сотрудников спецподразделений. В расположенном на территории более 400 га комплексе имеется 40 учебных объектов, в том числе взлетно-посадочная полоса и парашютный комплекс, полигоны для обучения минно-взрывному делу и промышленному альпинизму.

Кроме того, в комплексе оборудованы учебный городок с макетами школы, больницы, детского сада, кинотеатра. На них отрабатывают навыки освобождения заложников и нейтрализации террористов сотрудники спецназа.

Год назад, в августе 2017 года, международный учебный центр сил специального назначения в Чечне переименовали в Российский университет спецназа.