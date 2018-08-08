Среда, 8 Августа 2018 года
10:45:45 МСК

В Чечне откроют самый большой в России комплекс стендовой стрельбы

Спорт

Он будет находиться на территории Российского университета спецназа

Грозный, 8 августа 2018, 09:34 — REGNUM  В Чечне завершается строительство комплекса стендовой стрельбы, который станет самым крупным в России. Он расположен на 20 гектарах на территории Российского университета спецназа в городе Гудермесе.

Стендовый комплекс рассчитан на любителей спортивно-охотничьей стрельбы, сообщил помощник главы Чечни Даниил Мартынов. К их услугам сразу девять тренировочных площадок, оборудованных самыми современными метательными машинками. Комплекс обустроен в соответствии с правилами Международной федерации стрелкового спорта, поэтому в университете ожидают, что он будет востребован как база для подготовки к международным соревнованиям спортивных команд по стендовой стрельбе, пишет ТАСС.

Читайте также: В Чечне откроют Российский университет спецназа

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне три года назад началась реализация проекта по строительству центра подготовки сотрудников спецподразделений. В расположенном на территории более 400 га комплексе имеется 40 учебных объектов, в том числе взлетно-посадочная полоса и парашютный комплекс, полигоны для обучения минно-взрывному делу и промышленному альпинизму.

Кроме того, в комплексе оборудованы учебный городок с макетами школы, больницы, детского сада, кинотеатра. На них отрабатывают навыки освобождения заложников и нейтрализации террористов сотрудники спецназа.

Год назад, в августе 2017 года, международный учебный центр сил специального назначения в Чечне переименовали в Российский университет спецназа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пулевая стрельба
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить