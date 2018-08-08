Донской обыграл Рублёва в первом круге турнира в Торонто

Торонто, Канада, , 09:08 — REGNUM Российский теннисист Евгений Донской одержал победу над соотечественником Андреем Рублёвым в первом круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 1 час 54 минуты, завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

Донской сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнта. На счету Рублёва 11 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк.

Во втором круге Донской встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа.

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