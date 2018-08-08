«Сочи» обыграл «Ак Барс» в матче предсезонного турнира

Сочи, Краснодарский край, , 08:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе сочинского клуба хет-трик оформил нападающий Станислав Бочаров. Ещё по шайбе забросили Александр Акмальдинов и Денис Мосалёв.

В составе «Ак Барса» шайбы на счету Владислава Кары, Владимира Ткачёва и Станислава Галиева.

Напомним, «Ак Барс» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале кубка казанский клуб обыграл ЦСКА со счётом 4:1.

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