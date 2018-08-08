Среда, 8 Августа 2018 года
10:49:24 МСК

«Сочи» обыграл «Ак Барс» в матче предсезонного турнира

Спорт

Встреча завершилась со счетом 5:3

Сочи, Краснодарский край, 8 августа 2018, 08:59 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе сочинского клуба хет-трик оформил нападающий Станислав Бочаров. Ещё по шайбе забросили Александр Акмальдинов и Денис Мосалёв.

В составе «Ак Барса» шайбы на счету Владислава Кары, Владимира Ткачёва и Станислава Галиева.

Напомним, «Ак Барс» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале кубка казанский клуб обыграл ЦСКА со счётом 4:1.

Читайте также: СКА разгромил «Куньлунь» в матче предсезонного турнира

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить