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Каррера заявил, что не считает «Спартак» фаворитом в матче с ПАОКом

Спорт

«Спартак» сыграет с ПАОКом первый матч 8 августа

Салоники, Греция, 8 августа 2018, 08:30 — REGNUM  Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не считает красно-белых фаворитами в матчах с греческим ПАОКом в квалификации Лиги чемпионов.

«Я не считаю «Спартак» фаворитом. ПАОК на предыдущей стадии турнира показал себя отличной командой, выбил «Базель», — сказал Каррера.

По его словам, у ПАОКа опытные защитники, крепкая центральная линия, а также молодая талантливая линия атаки. Он также добавил, что в Лиге чемпионов не бывает проходных матчей.

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Напомним, «Спартак» сыграет с ПАОКом первый матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт 8 августа в Салониках. Ответная игра состоится 14 августа в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между «Спартаком» и ПАОКом обслужит израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом.

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