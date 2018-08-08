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Денис Черышев может вернуться в «Валенсию»

Спорт

«Валенсия» планирует приобрести Черышева у «Вильярреала»

Вильярреаль, Испания, 8 августа 2018, 08:14 — REGNUM  Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев может вернуться в «Валенсию». Об этом сообщает портал Gol Digital.

По информации источника, «Валенсия» планирует приобрести Черышева, в котором заинтересован главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль.

Отмечается, что «Валенсии» будет проще купить Черышева после того, как в «Эвертон» перейдёт бразилец Бернард. «Эвертон рассматривал кандидатуру российского хавбека, но остановился на варианте с Бернардом.

Ранее сообщалось, что, помимо «Эвертона» и «Валенсии», интерес к Черышеву проявляет «Реал Сосьедад».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вильярреал» хочет продать российского полузащитника Дениса Черышева.

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