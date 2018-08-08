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«Реал» обыграл «Рому» в матче Международного кубка чемпионов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Ист-Рутерфорд, США, 8 августа 2018, 07:33 — REGNUM  «Реал» одержал победу над «Ромой» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Ист-Рутерфорде (США), завершилась со счётом 2:1.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Реала» Марко Асенсио. На 15-й минуте форвард Гарет Бэйл удвоил преимущество «королевского клуба».

Во втором тайме, на 83-й минуте, полузащитник «Ромы» Кевин Стротман сократил отставание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» обыграл «Лион» в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов.

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