«Челси» оказался удачливее «Лиона» в серии пенальти

Лондон, 8 августа 2018, 00:11 — REGNUM 7 августа на стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках Международного Кубка Чемпионов 2018 был разыгран матч между коллективами «Челси» и «Лион». Основное время противостояния завершилось безрезультативной ничьей. В серии пенальти удачливее оказались «пенсионеры» — 5:4.
Статистика матча («Челси"/"Лион»)
Удары 10/15
Удары в створ 3/2
Владение 54%/46%
Фолы 7/9
Набрав 5 очков «Челси» поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице. «Лион» с 4-мя баллами идет на 10-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Челси»: Булка, Заппакоста, Кристенсен, Эмерсон, Ампаду, Дринкуотер, Лофтус-Чик, Бакайоко, Мозес, Абрахам, Виллиан.
«Лион»: Лопес, Марсело, Дюбуа, Морель, Менди, Ауар, Н'Домбеле, Тусар, Диас, Траоре, Депай.
Главный арбитр матча: Пол Тирни.
Серия пенальти: Ферри — 0:1, Жоржиньо — 1:1, Марсело — 1:2, Баркли — 2:2, Гуири — 2:3, Алонсо — 3:3, Мартинс — 3:4, Аспиликуэта — 4:4, Диоп — 4:4, Азар — 5:4.