«Челси» оказался удачливее «Лиона» в серии пенальти

Лондон, , 00:11 — REGNUM 7 августа на стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках Международного Кубка Чемпионов 2018 был разыгран матч между коллективами «Челси» и «Лион». Основное время противостояния завершилось безрезультативной ничьей. В серии пенальти удачливее оказались «пенсионеры» — 5:4.

Статистика матча («Челси"/"Лион»)

Удары 10/15

Удары в створ 3/2

Владение 54%/46%

Фолы 7/9

Набрав 5 очков «Челси» поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице. «Лион» с 4-мя баллами идет на 10-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Булка, Заппакоста, Кристенсен, Эмерсон, Ампаду, Дринкуотер, Лофтус-Чик, Бакайоко, Мозес, Абрахам, Виллиан.

«Лион»: Лопес, Марсело, Дюбуа, Морель, Менди, Ауар, Н'Домбеле, Тусар, Диас, Траоре, Депай.

Главный арбитр матча: Пол Тирни.

Серия пенальти: Ферри — 0:1, Жоржиньо — 1:1, Марсело — 1:2, Баркли — 2:2, Гуири — 2:3, Алонсо — 3:3, Мартинс — 3:4, Аспиликуэта — 4:4, Диоп — 4:4, Азар — 5:4.