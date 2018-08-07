Беззубая игра «Фенербахче привела к логическому поражению от «Бенфики»

Лиссабон, , 23:52 — REGNUM 7 августа на стадионе «Эштадиу Да Луж» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Бенфика» и «Фенербахче». Противостояние завершилось победой «орлов».

Единственный мяч на 69-й минуте забил 24-летний аргентинский плеймейкер Франко Серви после передачи Эдуардо Сальвио — 1:0.

Статистика матча («Бенфика"/"Фенербахче»)

Удары 14/2

Удары в створ 7/1

Владение 65%/35%

Фолы 9/11

Для прохода в четвертый раунд квалификации Лиги Чемпионов «Бенфике» достаточно не потерпеть поражения в ответном матче с турецким коллективом.

Стартовые составы команд на матч:

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Пицци, Фернандеш, Серви, Сальвио, Феррейра.

«Фенербахче»: Демирель, Калдырим, Исла, Нойштедтер, Шкртел, Топал, Жулиано, Дирар, Вальбуэна, Эльмас, Потук.

Главный арбитр матча: Алексей Кульбаков.

Предупреждения: Сольдадо — 78, Гримальдо — 79, Экиджи — 82, Эльмас — 90+1.

Голы: Серви 69 — 1:0.