«Ноттингем Форест» упустил победу над «Вест Бромвичем»

Лондон, 7 августа 2018, 23:40 — REGNUM 7 августа на стадионе «Сити Граунд» в рамках 2-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Ноттингем Форест» и «Вест Бромвич Альбион». Поединок завершился со счетом 1:1.
На 14-й минуте второго тайма центральный хавбэк национальной сборной Алжира Адлен Гедиура вывел хозяев вперед — 1:0. В конце матча Мэтт Филлипс вырвал очко для «дроздов», замкнув передачу Кирана Гиббса — 1:1.
Статистика матча («Ноттингем Форест"/"Вест Бромвич Альбион»)
Удары 17/8
Удары в створ 4/1
Владение 58%/42%
Фолы 11/9
По итогам этого игрового дня «Ноттингем Форест» поднялся на 10-е место с 2-мя очками. «Вест Бромвич» с одним очком идет на 17-й строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Ноттингем Форест»: Пантилимон, Фигейреду, Фокс, Осборн, Дариква, Гедиура, Колбэк, Карвалью, Лолли, Диаш, Граббан.
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббс, Бартли, Адарабиойо, Хегази, Моррисон, Ливермор, Филлипс, Брант, Барнс, Родригес.
Главный арбитр матча: Даррен Ингланд.
Предупреждения: Бартли — 36, Колбэк — 54, Гедиура — 90+1.
Голы: Гедиура 59 — 1:0, Филлипс 87 — 1:1.