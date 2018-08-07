«Шеффилд Юнайтед» позорно отлетел от «Мидлсбро»

Лондон, , 23:38 — REGNUM 7 августа на стадионе «Риверсайд» в рамках 2-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Мидлсбро» и «Шеффилд Юнайтед». Противостояние завершилось крупной победой хозяев со счетом 3:0.

Первый гол на 7-й минуте матча забил форвард сборной Дании Мартин Брэйтуэйт после передачи Даэла Фрая — 1:0. Через 11 минут Аден Флинт удвоил преимущество в счете — 2:0. В середине первой половины Стюарт Даунинг довел счет до разгромного — 3:0. В роли ассистента выступил Райан Шоттон.

Статистика матча («Мидлсбро"/Шеффилд Юнайтед»)

Удары 13/11

Удары в створ 5/3

Владение 40%/60%

Фолы 9/13

«Мидлсбро», одержав эту победу и набрав 3 очка, поднялся на чистое первое место. «Шеффилд Юнайтед» без очков занимает последнюю позицию в турнирной таблице лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Мидлсбро»: Рэндолф, Френд, Шоттон, Фрай, Флинт, Клейтон, Хоусон, Уинг, Ассомбалонга, Брэйтуэйт, Даунинг.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Балдок, Стивенс, О'Коннелл, Башам, Эган, Флек, Лундстрам, Эванс, Кларк, МакГолдрик.

Главный арбитр матча: Роберт Джонс.

Предупреждения: Кларк — 38, Башам — 51, Эванс — 62.

Голы: Брэйтуэйт 7 — 1:0, Флинт 18 — 2:0, Даунинг 25 — 3:0.