«Црвена Звезда» не смогла дожать «Спартак» из Трнавы

Белград, , 23:26 — REGNUM 7 августа на стадионе «Црвена Звезда» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Црвена Звезда» и «Спартак Трнава». Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.

Первый гол на 23-й минуте забил форвард Эль-Фарду Бен Набуан ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. Через 2 минуты 29-летний полузащитник из Словакии Эрик Грендел сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Црвена Звезда"/"Спартак Трнава»)

Удары 10/5

Удары в створ 5/2

Владение 54%/46%

Фолы 11/20

Стартовые составы команд на матч:

«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Родич, Стйокович, Савич, Йовичич, Крстичич, Эбисилио, Набуан, Радонич, Стоилькович.

«Спартак Трнава»: Чуды, Кадлек, Конка, Годал, Тотх, Грендел, Слобода, Рада, Жирка, Грессак, Бакош.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Предупреждения: Годал — 23, Слобода — 45, Радонич — 50.

Голы: Набуан (пен) 23 — 1:0, Грендел 25 — 1:1.