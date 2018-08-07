«Црвена Звезда» не смогла дожать «Спартак» из Трнавы

Белград, 7 августа 2018, 23:26 — REGNUM 7 августа на стадионе «Црвена Звезда» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Црвена Звезда» и «Спартак Трнава». Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.
Первый гол на 23-й минуте забил форвард Эль-Фарду Бен Набуан ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. Через 2 минуты 29-летний полузащитник из Словакии Эрик Грендел сравнял ситуацию на табло — 1:1.
Статистика матча («Црвена Звезда"/"Спартак Трнава»)
Удары 10/5
Удары в створ 5/2
Владение 54%/46%
Фолы 11/20
Стартовые составы команд на матч:
«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Родич, Стйокович, Савич, Йовичич, Крстичич, Эбисилио, Набуан, Радонич, Стоилькович.
«Спартак Трнава»: Чуды, Кадлек, Конка, Годал, Тотх, Грендел, Слобода, Рада, Жирка, Грессак, Бакош.
Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.
Предупреждения: Годал — 23, Слобода — 45, Радонич — 50.
Голы: Набуан (пен) 23 — 1:0, Грендел 25 — 1:1.